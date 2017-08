Slovenski košarkarji z vlakom na tretji cikel priprav

Ljubljana, 1. avgusta - Slovenska moška košarkarska reprezentanca danes začenja tretji cikel priprav na evropsko prvenstvo, ki bo med 31. avgustom in 17. septembrom na Finskem, v Izraelu, Romuniji in Turčiji. Izbranci Igorja Kokoškova so se v Zreče odpravili kar z vlakom, na poti do Celja so jim ob medijskem dnevu reprezentance družbo delali tudi novinarji.