Ob Shepardovi smrti igralski kolegi obujajo njegovo veličino

New York, 1. avgusta - Potem, ko je v ponedeljek v medijih odjeknila novica, da je umrl Pulitzerjev nagrajenec, dramatik in igralec Sam Shepard, so se zvrstili zapisi sožalja njegovih kolegov na socialnih omrežjih. Nikolaj Coster-Waldau, ki je s Shepardom igral v filmu Sestreljeni Črni jastreb, je zapisal, da je bil junak gledališča, pisanja in igre: "Moj junak."