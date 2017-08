Šerif iz Arizone spoznan za krivega zaničevanja sodišča

Phoenix, 1. avgusta - Zvezno sodišče v Phoenixu je nekdanjega šerifa največjega mesta Arizone Joa Arpaia spoznalo krivega zaničevanja sodišča in policije. Bivšemu šerifu, ki je nekoč obsojence oblačil v roza perilo in odredil aretacije vseh, ki so latinskoameriškega videza, grozi kazen do pol leta zapora.