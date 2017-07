Newyorške borze mešano, Dow Jones v rekordih

New York, 31. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile mešano. Indeks Dow Jones je četrtič zapored zaključil z rekordom, medtem ko je tehnološki indeks Nasdaq zaključil nižje zaradi ostrih padcev v podjetjih Amazon, Tesla Motos in ostalih tehnoloških velikanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.