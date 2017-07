Celje, 31. julija - Svojci pogrešajo 41-letnega Roberta Prošta z Raven na Koroškem. Pogrešani je 21. julija odšel od doma. Visok je okoli 180 centimetrov, vitke postave in težak okoli 65 kilogramov. Pogrešani ima svetle lase in šepa na desno nogo. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v rjave kratke hlače, belo majico in črne športne copate, so sporočili s PU Celje.