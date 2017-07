Uprava za varno hrano danes na 52.000 naslovov razpošilja zgibanko o preventivi pred afriško prašičjo gripo

Ljubljana, 1. avgusta - Na upravi za varno hrano, veterino in varstvo rastlin bodo danes registriranim rejcem prašičev na 52.000 naslovov razposlali zgibanko o preventivi in preprečevanju afriške prašičje kuge. Bolezen se v zadnjih mesecih prvič pojavlja po Evropi, zlasti na Poljskem in Češkem. Bolezen se ne prenaša na ljudi, se pa hitro širi in se je ne zdravi.