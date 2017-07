Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 7.)

Ljubljana, 31. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o rekordnem številu turistov v Sloveniji ob prvem polletju, o vročinskem valu in razglašeni najvišji stopnji ogroženosti v Sloveniji. Pisale so o prihodkih iz maloprodaje v Sloveniji ter o tem, da nekatere ankete kažejo, da ponovna izvolitev Boruta Pahorja na mesto predsednika države ni tako samoumevna.