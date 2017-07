Britanski princ Philip se bo ta teden upokojil

London, 31. julija - Soprog britanske kraljice Elizabete II., 96-letni princ Philip, se bo ta teden upokojil in ne bo več opravljal javnih obveznosti, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Edinburški vojvoda se je sam udeležil več kot 22.200 javnih dogodkov in obveznosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.