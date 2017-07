Primorske novice: Na udaru vročine (1. 8.)

Koper, 31. julija - Če držijo napovedi vremenoslovcev, se je začelo živo srebro v tem četrtem vročinskem valu šele dobro vzpenjati. Zaščitna znaka poletja sta sonce in vročina. In dopusti, čeprav ti ne "pokrijejo" vseh vročinskih valov. To pomeni, da večina zaposlenih vsaj del vročega poletja prebije na delovnih mestih, v Primorskih novicah piše Silva Križman.