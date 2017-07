V bližini Aten izbruhnil požar

Atene, 31. julija - V bližini grške prestolnice je zvečer izbruhnil večji gozdni požar, zaradi močnega vetra in suše pa se hitro širi. Najbolj prizadeta sta okraja Saronida in Kalivija jugovzhodno od Aten. S požarom se bori več sto gasilcev in prostovoljcev ter pet gasilnih helikopterjev, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili gasilci.