Večer: Ne veš, ne prideš (1. 8.)

Maribor, 31. julija - Turisti po obisku Slovenije, ki letos, hvala bogu, krepko presega vse dosedanje rekorde obiskanosti in prenočitev, še dolgo pomnijo otoček na Bledu, lipicance, človeško ribico in postojnske kapnike, Ljubljanski grad in Tromostovje. Bolj adrenalinski še smaragdno Sočo in ljubitelji narave Bohinj in Kranjsko Goro, v Večeru piše Darja Lukman Žunec.