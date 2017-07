Evropske borze neenotno; nafta in evro blizu izhodišč

London/Frankfurt/Pariz, 31. julija - Osrednje evropske borze so danes zabeležile padce, izjema je bila le londonska. Na Otoku so se med drugim podražile delnice rudarskih in naftnih podjetij, pridobival je tudi bančni sektor, medtem ko so se v območju evra vlagatelji osredotočili na podatke o šibki inflaciji. Nafta se je malenkost pocenila, tečaj evra pa je blizu izhodišča.