Kasselska documenta na polovici: med kritikami in navdušenjem

Kassel, 31. julija - Documenta 14, ena najpomembnejših razstav sodobne umetnosti v svetu, na polovici kljub nekaterim kritikam v minulih tednih beleži uspeh pri obiskovalcih. Čeprav so jo nekateri mediji označili kot "ponesrečeno" in "razočaranje", so na njej našteli že 445.000 obiskovalcev, kar je 17 odstotkov več kot v enakem obdobju na documenti leta 2012.