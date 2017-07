Newyorške borze začele neenotno

New York, 31. julija - Newyorške borze so v nov trgovalni teden vstopile neenotno, potem ko so številna podjetja razveselila z objavo spodbudnih poslovnih rezultatov. Vlagatelji so trenutno predvsem v pričakovanju petkove objave julijskih podatkov z ameriškega trga dela in Applovih poslovnih rezultatov, ki naj bi bili znani v torek.