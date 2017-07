Jones in Blind kaznovana zaradi kršenja protidopinških pravil

Ljubljana, 31. julija - Evropska nogometna zveza (Uefa) je kaznovala člana angleškega velikana Manchester Uniteda Phila Jonesa in Daleyja Blinda zaradi kršitev protidopinških pravil. Velja omeniti, da igralcev ne sumijo dopinških zlorab, temveč sta kaznovana zaradi neprimernega odnosa do uradnikov, ki so nogometaša peljali na dopinški test po finalu evropske lige.