Britansko sodišče zavrnilo tožbo proti Blairu zaradi iraške vojne

London, 31. julija - Britansko višje sodišče je danes sporočilo, da je zavrnilo tožbo nekdanjega iraškega generala Abdulvaheda Šanana Al Rabata proti nekdanjemu premierju Tonyju Blairu. Nekdanji general Blairu očita "zločin agresije", ko je leta 2003 napadel Irak, sedaj pa je zahteval revizijo sodbe, saj so jo zavrnili, češ da to ni zločin v Angliji in Walesu.