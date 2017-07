V pariškem muzeju Louvre oktobra razstava Franc I. in nizozemska umetnost

Pariz, 1. avgusta - V pariškem muzeju Louvre za oktober napovedujejo odprtje razstave Franc I. in nizozemska umetnost, ki bo osvetlila različne plati francoske renesanse. Ljubezen Franca I. do italijanske umetnosti je dobro znana, vendar pa je njegovo vladavino enako močno zaznamovala tudi živahna tradicija nizozemskih umetnikov, ki so se naselili v Franciji.