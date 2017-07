Po Sloveniji že več kot 40 oškodovanih pri najetju počitniških nastanitev na Hrvaškem

Ljubljana, 31. julija - Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana preiskujejo sume goljufij, ki se nanašajo na ponujanje počitniških zmogljivosti na Hrvaškem. Do sedaj je oškodovancev že več kot 40 in so s celotnega območja Slovenije, so STA pojasnili na PU Ljubljana. Letos so policisti na območju cele Slovenije zabeležili nekaj več kot 30 tovrstnih primerov.