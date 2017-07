Pence baltskim državam zagotovil podporo ZDA

Tallinn, 31. julija - Ameriški podpredsednik Mike Pence je danes v Tallinu baltskim državam zagotovil podporo ZDA. Baltske države, ki mejijo na Rusijo, se zaradi ruske vojaške grožnje bojijo za svojo varnost. Litovska predsednica Dalia Grybauskaite pa je opomnila, da so države tudi energetsko odvisne od Rusije in jih skrbi, da bo Moskva to izkoristila.