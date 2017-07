Za uvod v Trnfest razstava in koncert Hamo & Tribute 2 love

Ljubljana, 1. avgusta - V Trnovem se bo drevi z razstavo Sama Lapajneta in koncertom Hamo & Tribute 2 love začel Trnfest v organizaciji KUD France Prešeren. Program festivala bodo do 31. avgusta sooblikovali slovenski in tuji ustvarjalci s področij glasbe, gledališča, plesa, literature, filma, likovne ter vizualne umetnosti. Konec avgusta se obeta Emonska promenada.