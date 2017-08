Luxembourg, 5. avgusta - Tretjina Evropejcev si ne more privoščiti enotedenskih počitnic stran od doma enkrat letno, kažejo ta teden objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostat. V takšni situaciji se pogosteje znajdejo družine z otroki ter prebivalci Romunije in Hrvaške. Med Slovenci si vsaj enotedenskih počitnic ne more privoščiti 26,9 odstotka ljudi.