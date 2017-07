Slovenska dijaka med zmagovalci mednarodnega tekmovanja SciChallenge

Ljubljana, 31. julija - Slovenska dijaka sta zmagala na mednarodnem tekmovanju z naravoslovja, tehnologije, inženiringa in matematike SciChallenege. S projektom s področja organske kemije sta zasedla prvo mesto v kategoriji naprednih materialov v kemiji in medicini ter se uvrstila med 12 najboljših evropskih projektov, ki so se julija predstavili na Dunaju.