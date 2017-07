Bruselj potrdil najboljše razpoložljive tehnike za velike kurilne naprave

Bruselj, 31. julija - Evropska komisija je danes sprejela izvedbeni akt, s katerim začenjajo veljati sklepi o najboljših razpoložljivih tehnikah za velike kurilne naprave. Gre za naprave, ki so odgovorne za okoli tretjino vseh onesnaževal, ki jih v zrak spušča industrija, so sporočili iz Bruslja. Strožji standardi naj bi bili izpolnjeni do sredine leta 2021.