Hotel Aleksander prodan za dobrih pet milijonov evrov

Ljubljana/Rogaška Slatina, 31. julija - Stečajni upravitelj družbe Hotel Aleksander iz Rogaške Slatine Gregor Dugar je na današnji javni dražbi prodal istoimenski hotel skupaj z inventarjem in blagovnima znamkama Hotel Aleksander in Restavracija Donatela. Premoženje je tujemu kupcu, ki je bil edini interesent, prodal po izklicni ceni, to je za dobrih pet milijonov evrov.