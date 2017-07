Zaradi toplotne obremenitve od srede ponekod rdeča stopnja ogroženosti

Ljubljana, 31. julija - Zaradi velike toplotne obremenitve bo od srede do petka ponekod razglašena rdeča stopnja ogroženosti. V sredo bo najvišja stopnja ogroženosti veljala v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, v četrtek in petek pa povsod razen na severozahodu, je Agencija RS za okolje (Arso) objavila na svojih spletnih straneh.