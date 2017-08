SOS poletje: Ob vročinskem udaru nujno v bolnišnico, od toplotni izčrpanosti v senco

Ljubljana, 5. avgusta - Izpostavljanje glave in zatilja soncu je lahko nevarno, saj lahko povzroči sončarico. Gre za življenjsko ogrožajoče stanje, saj telo več ne more samo uravnavati temperature, a takih primerov ni veliko. So pa v poletnih mesecih pogoste vročinske izčrpanosti, pri katerih posameznik "zakuha", a se mu ob hlajenju stanje stabilizira.