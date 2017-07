Eurostat v objavo prve ocene rasti BDP v drugem četrtletju

Luxembourg, 1. avgusta - Evropski statistični urad Eurostat bo danes objavil prvo oceno rasti BDP 19 držav z evrom in 28 članic EU v drugem letošnjem četrtletju. V prvem so te v primerjavi s predhodnim četrtletjem po sezonsko prilagojenih podatkih beležile 0,6-odstotno rast, v letni primerjavi pa je območje z evrom beležilo 1,9- in EU 2,1-odstotno rast.