Tedenska napoved - rekreacija od 1. do 7. 8.

IZBRANI DOGODKI

Pulz Petka

Pulz petka je sklop brezplačnih 5-kilometrskih tekov, ki združuje tek in prijetno druženje po poteh parka Tivoli in Rožnika. Poteka vsako prvo sobotno dopoldne v mesecu od 1. aprila naprej, dobrodošel pa je popolnoma vsak, ki si želi z nami odteči progo v zabavnem vzdušju brez časovne omejitve. Primeren je za začetnike in hitre tekače ter odličen za merjenje napredka. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

Čez pohorje in Dravsko dolino

Za ljubitelje rekreacijskega gorskega kolesarjenja organiziramo kolesarjenje po gozdnih cestah in poteh prelepega Pohorja. Želite uživati v skoraj neokrnjeni naravi? Vabljeni ste na kolesarski potep po Pohorski kolesarski transverzali (PT) in Dravski kolesarski poti. Poletje se bo prevesilo v drugo polovico, ko se bomo ljubitelji gorskega kolesarjenja podali na pot. Informacije: www.mopa.si

Pohod na Triglav iz Gorice pri Slivnici

Planinsko društvo Slivnica pri Celju letos praznuje 30-letnico delovanja, ki jo bo med drugim obeležilo s pohodom na Triglav iz Gorice pri Slivnici. Pot bo dolga osem dni, udeleženci pohoda bodo prehodili dobrih 200 kilometrov in opravili okoli 10.000 višinskih metrov vzponov in nekoliko manj spustov. Vsak dan bodo hodili povprečno 8 ur, na pohodu pa bo pohodnike ves čas spremljal kombi, ki bo prevažal opremo in oblačila. Pot bo šla iz Gorice pri Slivnici po Posavskem hribovju (Resevna, Šmohor, Mrzlica, Čemšeniška planina) na Trojane. Potem se bodo podali na greben nad Tuhinjsko dolino, ki jih bo popeljal do Radomelj pri Kamniku. Naprej bodo prečkali Ljubljansko kotlino po severnem delu in pot jih bo pripeljala v Škofjo Loko, od koder bodo nadaljevali do Železnikov in se nato povzpeli na Ratitovec. Nadaljevali bodo na Soriško planino in naprej v Bohinjsko Bistrico do doline Voje. Do vrha Triglava bo od tam samo en dan vzpona preko Velega polja in Planike. Vrnili se bodo na Kredarico in nato v dolino Krma, kjer bo pohodnike pričakal prevoz. Pohoda se lahko udeležite tudi za krajši čas. Informacije: www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2017/05/Vabilo_Triglav_avgust_2017.pdf

KOLEDAR

TOREK, 1. avgusta

LJUBLJANA - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nemška smer v Triglavski steni; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Škrlatica (2738 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

TRŽIČ - Odprto občinsko prvenstvo; plavanje. Tekmovanje je namenjeno otrokom in odraslim. Informacije: www.sztrzic.si

MISLINJA - Dovška Baba (1891 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/etipsis/vabila/Joc/Triglav.pdf

SREDA, 2. avgusta

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVO MESTO - Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

VIŠNJA GORA - Planinski tabor; planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ČETRTEK, 3. avgusta

LJUBLJANA - Okoli blatnega jezera; kolesarstvo. Informacije: www.drustvo-strmina.si/s-kolesom-okoli-blatnega-jezera

PTUJ - Izlet za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

VELENJE - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PETEK, 4. avgusta

LJUBLJANA - Weisshorn (Švi, 4505 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

MISLINJA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SOBOTA, 5. avgusta

LJUBLJANA - Ojstrc (Avt, 2139 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Pulz Petka; tek. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

LJUBLJANA - Krnsko jezero (1391 m); planinstvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Kotova špica (2376 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Mala Martuljška Ponca (2502 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Razor (2601 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki Nabojs (Ita, 2313 m); planinstvo.

LJUBLJANA - Brodenje po Iški; pohodništvo. Informacije: Boris Jesenšek, 051 256 726, borispotepuh1@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Po Kočevskem Rogu (1099 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tolminski Kuk (2085 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

TRŽIČ - Brennkogel (Aut, 3018 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BELTINCI - Kolesarjenje, pohod in rolanje po vaseh občine Beltinci; pohodništvo. Informacije: www.sz-beltinci.net

BELTINCI - Kolesarjenje, pohod in rolanje po vaseh občine Beltinci; kolesarstvo. Informacije: www.sz-beltinci.net

BELTINCI - Kolesarjenje, pohod in rolanje po vaseh občine Beltinci; rolanje. Informacije: www.sz-beltinci.net

CELJE - Hochgolling (Avt, 2862 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CERKNICA - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: http://pdcerknica.host-ed.me/

FRAM - Z Gorenjske na Primorsko; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJA RADGONA - Ojstrica (2350 m) in Strelovec (1763 m); planinstvo. Informacije: www.pdradgona.si

HOČE - Po planinah nad Bohinjem; planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IZLAKE - 13. tek in pohod po Zagorski dolini; tek. Informacije: Jernej Kovačič, 031 376 324, jernej.kovacic8@gmail.com; www.sdizlake.si

IZLAKE - 13. tek in pohod po Zagorski dolini; pohodništvo. Informacije: www.sdizlake.si

KAMNIK - Brodenje po Iški; pohodništvo. Informacije: www.borispotepuh.si/

KAMNIK - Kladivo (2094 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KRANJ - Vrbanove Špice (2408 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Ledine (1700 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

KRŠKO - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LJUTOMER - Špik (2473 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Travniška dolina; pohodništvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Čez Pohorje po PT; turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Petzeck (Avt, 3284 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Čez Pohorje in Dravsko dolino; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Storžiška skupina; planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

METLIKA - Turška gora (2251 m); planinstvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MEŽICA - Cima Cadina (Ita, 2788 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

MURSKA SOBOTA - Po vaseh Občine Beltinci; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MURSKA SOBOTA - Kokrško sedlo (1793 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Nočni pohod na Pernice; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Planica; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

NOVO MESTO - Poletni tabor; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

NOVO MESTO - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

POLZELA - Maraton v Koper; kolesarstvo. Informacije: http://sdsavinja2000.blogspot.com

POLZELA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-polzela.si

POSTOJNA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PREVALJE - Dolomiti (Ita, 2999 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Pohod na najvišji vrh MO Ptuj; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

ROGAŠKA SLATINA - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ROGAŠKA SLATINA - Izlet na morje; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

SEVNICA - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.kbv-sevnica.com

SEŽANA - 6. šmarski tek; tek. Informacije: www.kras-sos.si

SEŽANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKE KONJICE - Karnijske Alpe (Avt); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

SOLKAN - Solkan SUP race; sup - veslanje na deski. Informacije: www.socakajak-klub.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Sedmera jezera (1685 m); planinstvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠENTJUR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/wp-content/uploads/2017/05/Vabilo_Triglav_avgust_2017.pdf

ŠENTJUR - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TOLMIN - Zadnjiški Vršac (2194 m); planinstvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Visoke Ture (Avt); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Pot miru; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ZAGORJE OB SAVI - 17. vzpon na Zasavsko Sveto goro; kolesarstvo. Informacije: www.koloklub.si

ŽALEC - Vrhovi prijateljstva; planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Tabor mladih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ROGATEC - Tabor mladih planincev; planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

PRVAČINA - Praznik breskev; pohodništvo. Informacije: www.td-prvacina.si

NEDELJA, 6. avgusta

LJUBLJANA - Vrbica (420 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Poliški Špiki (Ita, 2531 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Spodnja Vrbanova špica (2299 m), Visoka Vrbanova špica (2408 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - 24. letni pohod na Čaven (1242 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si/

BREŽICE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Viš (Ita, Jof Fuart, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

HRPELJE - Triglav (2864 m); planinstvo.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Cvičkov pohod; planinstvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

LOGATEC - Kobariški Stol (1673 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Kolesarjenje; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MEDVODE - Veliki Nabojs (2313 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Pohod med gorami; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/

PRESERJE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŠALOVCI - Šest prestolnic, šest kultur 1200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=pTd0gnOaUUebnKyD

ŠALOVCI - Brevet tri prestolnice 600 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

ŠEMPETER PRI GORICI - Crauglio di San Vito al Torre (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠMARJE PRI JELŠAH - 14. šmarski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠTORE - Grosser Hafner (Avt, 3076 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

ŽALEC - Krožna pot Golte; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

GORENJA VAS - Pohod ob dnevu oglarjev - med gorami; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/pohodnistvo/

HORJUL - Lepo Špičje (2398 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

VIDEM PRI PTUJU - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

PONEDELJEK, 7. avgusta

HOČE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

