Inflacija v območju evra julija stabilna pri 1,3 odstotka

Luxembourg, 31. julija - Cene življenjskih potrebščin so se julija na letni ravni v območju evra v povprečju zvišale za 1,3 odstotka, inflacija pa je v primerjavi z junijem stagnirala. Največji vpliv na inflacijo so imele cene energije, ki so se na letni ravni dvignile za 2,2 odstotka, mesec pred tem pa za 1,9 odstotka, kažejo danes objavljeni prvi podatki Eurostata.