V nesreči slovenskega državljana pri Zadru umrl njegov vnuk

Zagreb, 31. julija - Zadrska policija je danes sporočila, da je v prometni nesreči na avtocesti Zagreb - Split pri kraju Nadin umrl 6-letni otrok, voznik in dve potnici pa so bili poškodovani. Kot so dodali, je 55-letni slovenski državljan v avtomobilu z avstrijsko registracijo okoli 5. ure zjutraj izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo.