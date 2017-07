Prvič objavljena neuprizorjena drama avtorja Petra Pana Barrieja

Washington, 1. avgusta - V novi izdaji ameriške literarne revije The Strand Magazine je prvič objavljena farsa škotskega literata Jamesa Matthewa Barrieja (1860-1937) The Reconstruction of a Crime, ki ni bila nikoli uprizorjena. Delo so odkrili v arhivih knjižnice Centra Harry Ransom v teksaškem mestu Austin. Barrie sicer slovi kot avtor drame o Petru Panu.