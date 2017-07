Julija na letni ravni enoodstotna inflacija

Ljubljana, 31. julija - Cene življenjskih potrebščin so se julija v Sloveniji na letni ravni povišale, inflacija je bila enoodstotna, kažejo podatki statističnega urada. Na mesečni ravni pa so predvsem poletne sezonske razprodaje obleke in obutve znižale cene življenjskih potrebščin, ki so v primerjavi z junijem upadle za 0,7 odstotka.