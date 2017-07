Na Gorenjskem minuli vikend več nesreč z udeležbo kolesarjev

Kranj, 31. julija - Gorenjski policisti so minuli konec tedna obravnavali več prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji. Glede na to kolesarje pozivajo, naj poskrbijo za svojo varnost. Dosledno naj upoštevajo prometna pravila glede alkohola, hitrosti vožnje ter strani oziroma smeri vožnje, so sporočili s Policijske uprave Kranj.