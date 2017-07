Plakat za film Casablanca na dražbi prodan za 407.000 evrov

Dallas, 31. julija - Približno 70 let star plakat za film Casablanca je bil na dražbi v Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas konec tedna prodan za slabih 407.000 evrov. Kot so sporočili iz avkcijske hiše Heritage Auctions, gre za zadnji danes znani plakat italijanske izdaje iz leta 1946. Zasnoval ga je italijanski slikar in ilustrator Luigi Martinati.