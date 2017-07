Slovenske rokometašice v Celju brez boja za kolajno

Celje, 31. julija - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po porazu z Dansko izpadla iz boja za kolajno na evropskem prvenstvu do 19 let. Izbranke slovenskega selektorja Bojana Voglarja so sinoči izgubile proti Dankam z 20:26 (11:16) in se bodo v nadaljevanju sklepnega turnirja v Celju pomerile s Špankami in Srbkinjami za uvrstitev od 9. do 16. mesta.