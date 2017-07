Maribor, 30. julija - V krožišču ob Malečniškem mostu v Mariboru se je okoli 18.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 54-letnica, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Kot so zapisali, je bilo v prometni nesreči udeleženo le eno vozilo. Policisti so ogled kraja prometne nesreče že končali, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.