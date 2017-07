V polfinalu EP Avstrijke, Danke, Nizozemke in Angležinje

Rotterdam, 30. julija - Po današnjih četrtfinalnih dvobojih so znane vse štiri udeleženke polfinala na ženskem evropskem prvenstvu v nogometu na Nizozemskem. Poleg gostiteljic Nizozemk, ki so v polfinale prišle že v soboto, so si vstopnice danes priborile še Avstrijke, Danke in Angležinje. Izpadle pa so šestkratne zaporedne prvakinje Nemke.