Kaja Juvan evropska mladinska prvakinja

Davos, 30. julija - Mlada slovenska teniška igralka Kaja Juvan je znova dokazala svoj talent. Pri šestnajstih letih je postala evropska mladinska prvakinja v konkurenci igralk do 18 let. V finalu v švicarskem Klostersu je premagala leto mlajšo Ukrajinko Marto Kostjuk, sicer tretjo mladinko sveta in prvo nosilko med 128 udeleženkami evropskega prvenstva.