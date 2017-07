Nemški Themar znova prizorišče koncerta neonacistov

Erfurt, 30. julija - Kraj Themar na vzhodu Nemčije je bil že drugič v dveh tednih prizorišče srečanja neonacistov, ki so se v soboto udeležili skrajno desničarskega rock koncerta. Proti koncertu je protestiralo 460 ljudi, ki so med drugim nosili napise Za solidarno družbo in Rasizem ubija, je poročala nemška televizija n-tv na svoji spletni strani.