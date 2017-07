V Švici odprli skoraj pol kilometra dolg viseči most

Zürich, 30. julija - V bližini švicarskega kraja Zermatt so v soboto slovesno odprli 494 metrov dolg viseči most za pohodnike, preko katerega je mogoče prečkati kanjon Grubengufer. Most se ponekod dviguje tudi 85 metrov nad breznom in je po zatrjevanju turističnega urada v Zermattu najdaljši viseči most na svetu.