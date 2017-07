V Španiji zaradi požara s festivala evakuirali 22.000 ljudi

Barcelona, 30. julija - S festivala elektronske glasbe blizu Barcelone na severovzhodu Španije so v soboto evakuirali več kot 22.000 ljudi, potem ko je del glavnega odra zajel ogenj. Zaradi paničnih napadov ali manjših poškodb so obravnavali 20 ljudi, so sporočili gasilci, sicer pa je evakuacija minila mirno.