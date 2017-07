Zemljak in Pokeršnik sedma v Mesinu

Mersin, 30. julija - Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta na turnirju evropske serije CEV satellite v odbojki na mivki v turškem Mersinu zasedla sedmo mesto. V petek sta v uvodnem krogu glavnega turnirja izgubila, v nadaljevanje pa sta se prebila prek repesaža in v odločilni tekmi za peto mesto izgubila z Ukrajincema Mikolo Babičem in Jarosloavom Gordijevim.