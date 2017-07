Prvaki Pokeršnik in Boženk ter Jančarjeva in Kotnikova

Kranj, 30. julija - V Kranju so si na državnem prvenstvu v odbojki na mivki naslova slovenskih prvakov priigrali Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik ter Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk. Jančarjeva in Kotnikova sta v finalu odpravili Jeleno Pešić in Ano Skarlovnik, Pokeršnik in Boženk pa sta bila boljša od Jerneja Potočnika in Vida Jakopina.