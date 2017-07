V Zalogu pri Novem mestu minulo noč gorele gume

Straža, 30. julija - V Zalogu v Občini Straža, kjer so se gasilci nedavno več dni borili s požarom v podružnici podjetja Ekosistemi, je minulo noč ponovno gorelo. V bližini stanovanjskega objekta so gorele gume na površini 50 kvadratnih metrov. Gasilci so s hitrim posredovanjem preprečili širjenje ognja in požar pogasili, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.