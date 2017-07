Miami, 30. julija - Nogometaši Barcelone so v prijateljskem obračunu v španskem El Clasicu pred 66.014 gledalci v Miamiju premagali Real Madrid s 3:2. Za katalonsko zasedbo so bili uspešni Lionel Messi (3.), ki je dosegel petstoti zadetek za Barcelono, Ivan Rakitić (7.) in Gerard Pique (50.), za Real pa Mateo Kovačić (14.) in Marco Asensio (36.).