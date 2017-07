Tanger, 30. julija - Nogometaši Paris St. Germaina so osvojili francoski superpokal. Na tekmi v alžirskem Tangerju so zmagovalci francoskega pokala premagali državnega prvaka Monaco z 2:1 ter sedmič osvojili to lovoriko. Za PSG sta zadela Dani Alves (51.) in Adrien Rabiot (63.), za Monaco pa je bil uspešen Djibril Sidibe (30.).