Nogometašice zaradi dežja ostale brez četrtfinala EP

Rotterdam, 29. julija - Nogometno evropsko prvenstvo za ženske na Nizozemskem se je z današnjimi četrtfinalnimi boji prevesilo v odločilni del. A namesto načrtovanih prvih dveh četrtfinalnih tekem so na Nizozemskem odigrali le eno, saj so večerni dvoboj med Nemčijo in Dansko odpovedali zaradi slabega vremena in močnega naliva.