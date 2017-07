Še svetovni rekord mešane štafete ZDA

Budimpešta, 29. julija - Ob koncu programa svetovnega prvenstva v plavanju so ZDA dosegle še nov svetovni rekord v mešani moško-ženski štafeti na 4 x 100 m prosto. Američani so bili s 3:19,60 so bili Američani kar 3,45 sekunde hitrejši od ve leti starega rekorda Nizozemske z zadnjega prvenstva v Kazanu 2015.