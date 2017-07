Markelj in Toplikar 11. na MSP v Romuniji

Bukarešta, 29. julija - Na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah za mladince in mlajše člane v Pitestiju so podelili prve kolajne. Slovenski predstavniki danes še niso bili v boju zanje, finale A na 500 metrov Mio Medved namreč čaka v nedeljo, na 1000-metrski razdalji pa sta mladinca Jan Markelj in Matej Toplikar zasedla končno enajsto mesto.