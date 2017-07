Slovenski spustaši neustavljivi na SP za mladince in mlajše člane

Celovec, 29. julija - Zadnji dan tekmovanj na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v avstrijskem Murau je na svoj račun prišla slovenska ekipa, ki je po pričakovanjih blestela v sprinterskih preizkušnjah. Vid Debeljak je v konkurenci mlajših članov priveslal do naslova svetovnega prvaka med posamezniki in ekipami.